Munzur Üniversitesi Türkiye'de en hızlı yükselen 2. üniversite oldu

21.10.2019 12:48

Tunceli Munzur Üniversitesi, ulusal alanda üniversitelerin akademik çalışmalarını ve lisansüstü öğrenci sayılarını esas alarak sıralayan University Ranking by Academic Performance (URAP) 2019 yılı Türkiye sonuçlarına göre en hızlı yükseliş gösteren üniversiteler arasında 2. sırada yer aldığı bildirildi.

Munzur Üniversitesinden yapılan açıklamada, URAP sonuçlarına göre, Munzur Üniversitesinin 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler sıralamasında 95 üniversite arasından 13 basamak yükselerek 29. sıradan 16. sıraya, tıp fakültesi olmayan üniversiteler sıralamasında 86 üniversite arasından 10 basamak yükselerek 26. sıradan 16. sıraya, devlet üniversiteleri sıralamasında 108 üniversite arasından 16 basamak yükselerek 74. sıradan 58. sıraya ve tüm üniversiteler sıralamasında ise 166 üniversite arasından 21 basamak yükselerek 91. sıradan 70. sıraya yükseldiği belirtildi.

Üniversitesin kısa sürede ciddi başarı sağladığı aktarılan açıklamada, Munzur Üniversitesinin URAP 2019 yılı Türkiye sonuçlarına göre en hızlı yükseliş gösteren üniversiteler arasında 2. sırada yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, şunları kaydetti:

"Elde edilen bu başarı tesadüf olmayıp göreve geldiğimiz günden itibaren uygulamaya koyduğumuz akademik performans sistemi ve araştırma kaynaklarının etkin, adil kullanımı adına uyguladığımız politikaların sonucudur. Kuruluşundan bugüne yaklaşık olarak 10 yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen ulusal ölçekte elde edilen bu başarı sebebiyle, belirlemiş olduğumuz hedeflere ulaşmak adına çaba gösteren tüm akademik ve idari personelimizi kutlarım."

Kaynak: AA