Munzur Üniversitesi'nden Tunceli ekonomisine katkı TUNCELİ'de, Munzur Üniversitesi'nin yarım kalan kampüs binasının tamamlanması için 200 milyon TL'ye ihale edilen yeni binaların yapımı hızla devam ederken, kampüsün yarım kalan binalarının inşaatlarında 600 Tuncelili iş sahibi olacak ve ilin ekonomisine büyük katkı sağlanacak.

TUNCELİ'de, Munzur Üniversitesi'nin yarım kalan kampüs binasının tamamlanması için 200 milyon TL'ye ihale edilen yeni binaların yapımı hızla devam ederken, kampüsün yarım kalan binalarının inşaatlarında 600 Tuncelili iş sahibi olacak ve ilin ekonomisine büyük katkı sağlanacak.

Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, kampüs inşaat alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl yapımına başlanan kampüs binasının yarım kaldığını bilirterek şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl bazı nedenlerden dolayı üniversitemizin kampüsü içinde yarım kalan binaların yapımına bu yıl tekrar başladık. Hem Munzur Üniversitesi hem de Tunceli için çok önemli olan binalarımız tamamlandığında büyük bir eksiklik giderilmiş olacak. İlimizde bir kongre merkezi ya da çok donanımlı bir kütüphane yok şu anda. Geçen yıl ihalesi yapılan ancak bazı teknik nedenler ile yarım kalan kampüsümüzü bu yıl tamamlamayı planlıyoruz. 200 milyon TL değerinde bir ihale yapıldı. Bu rakam Tunceli'ye yapılmış en büyük yatarım aynı zamanda. Pandemi nedeniyle iş bulma sıkıntısı yaşayan birçok yöre insanımız burada kendisine iş imkanı bulacaktır. Şu an 350 vatandaşımız burada iş imkanı bulmuş durumda. Önümüzdeki günlerde kampüsümüz içinde devam eden inşaatlarda toplam çalışan sayısı 600 olacak bu da yöre ekonomisine büyük bir katkı sağlayacaktır. Hem Tunceli ilimizin ekonomik olarak kalkınması hem işsizliğin önlenmesi hem de üniversitemizin yeni bölümlerle büyümesi bu inşaatlar bizler için büyük önem taşıyor."TUNCELİ'NİN TURİZMİNE KATKI YAPACAĞIZMunzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, yaptığı açıklamada, kampüs içinde eksik kalan inşaatların bu yıl bitirileceğini ve Tunceli'de eksik olan kongre merkezi, olimpik havuzu, otel gibi turizm alanında katkı sunacak önemli tesislerinde Tunceli'ye kazandırılacağını belirterek şöyle dedi: "İnşaatlar şu an tam faaliyet çalışma ile hızla yükseliyor ve bu yıl sonunda bitirilmesi planlanıyor. Bu inşaatlarımızın tamamlanması ile Munzur Üniversitesi'nin kampüs alanı tamamlanacak. İnşaatlar içinde biri 700 kişilik olmak üzere 3 kültür kongre merkezi binası var, modern kütüphane binası var, olimpik yüzme havuzu var, otel binası ve yeni açılacak akademik birimlerimizin binaları var. Tunceli bilindiği gibi bölgenin en önemli turizmi merkezlerinden biri. Konaklama konusunda sıkıntılar var, kampüsümüz içinde tamamlanacak olan otel bu konuda büyük eksikliği tamamlayacak. Ayrıca Kültür kongre merkezleri ile daha geniş toplantılar ilimizde yapılacak, ilimizin turizm alanında gelişmesi için büyük bir katkı olacak kampüsümüz tamamlandığında."YENİ BÖLÜMLERİN AÇILMASI İÇİN YÖK'E TALEPTE BULUNDUK

Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, açıklamasında Munzur üniversitesinde yeni bölümlerin açılması için YÖK'e başvuruda bulunduklarını, sonuçları beklediklerini belirterek şöyle dedi; "Üniversitemiz bünyesinde yeni fakültelerin kurulması için YÖK'e talebimizi ilettik umuyorum ki kısa zamanda olumlu sonuçlanacaktır ve talebimiz olumlu karşılanacaktır. Yeni bölükleri bu öğretim döneminde faaliyete geçireceğiz. YÖK'e yaptığımız talepte ilk olarak beslenme diyeti, halkla ilişkiler, radyo, televizyon ve sinema bölümlerinin kurulması için izin çıktı ve bu bölümlere bu dönem öğrenci alımına başlayacağız. Ayrıca psikoloji, mimarlık, Acil yardım ve afet yönetimi, sosyal hizmet, resim ve spor bilimlerine 2 bölüm açmak ve öğrenci alabilmek için YÖK'e gerekli başvuruları yaptık ve yakın zamanda bu konuda da olumlu sonuçlar bekliyoruz."

Kaynak: DHA