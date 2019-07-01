Munzur Üniversitesi'ndeki taciz iddiaları hakkında kim ne dedi?
Tunceli’de bulunan Munzur Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Cem Tekinoğlu’na yönelik geçtiğimiz hafta Twitter’da bazı kadın öğrencileri taciz ettiği iddiaları gündeme geldi. Bu iddiaların adından Dersim Dağ, Nuran İmir gibi toplamda 7 HDP'li milletvekili TBMM'ye soru önergesi verdi.
Tunceli'de bulunan Munzur Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Cem Tekinoğlu'na yönelik geçtiğimiz hafta Twitter'da bazı kadın öğrencileri taciz ettiği iddiaları gündeme geldi.
Bu iddiaların ardından HDP milletvekilleri Ayşe Acar Başaran, Dersim Dağ, Nuran İmir, Saliha Aydeniz, Semra Güzel, Şevin Coşkun ve Züleyha Gülüm konuyu TBMM gündemine taşıyarak soru önergesi verdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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