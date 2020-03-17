Munzur Nehri'nde JAK timinin botu devrildi: 1 asker kayıp (2) KAYIP UZMAN ÇAVUŞ ARANIYORTunceli'de Munzur Nehri'nde eğitim yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin botunun devrilmesi sonucu akıntıyla kaybolan uzman çavuşun bulunması başlatılan arama ve kurtarma çalışması sürüyor.

KAYIP UZMAN ÇAVUŞ ARANIYOR

Tunceli'de Munzur Nehri'nde eğitim yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin botunun devrilmesi sonucu akıntıyla kaybolan uzman çavuşun bulunması başlatılan arama ve kurtarma çalışması sürüyor. Olayın ardından kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için kentte bulunan Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timleri ile Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı arama kurtarma ekipleri Munzur Nehri'ne yönlendirildi. Ekipler, botun devrildiği bölgeden itibaren suyun akış yönüne doğru 7 kilometrelik alanda çalışma yürütürken, nehir suyuna file gerildi. Haberi alan Tunceli Valisi Tuncay Sonel de beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile birlikte bölgeye gelip çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

Kaynak: DHA