Tunceli'deki Munzur Milli Parkı ve Pülümür Vadisi'nde çevre temizliği yapıldı
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Tunceli'deki Munzur Milli Parkı ve Pülümür Vadisi'nde çevre temizliği yapıldı

14.03.2021 14:36 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:43

Tunceli'nin gözde turizm merkezlerinden Munzur Vadisi Milli Parkı ve Pülümür Vadisinde, belediye ekipleri ve gönüllüler çevre temizliği yaptı.

Tunceli'nin gözde turizm merkezlerinden Munzur Vadisi Milli Parkı ve Pülümür Vadisinde, belediye ekipleri ve gönüllüler çevre temizliği yaptı.

Tunceli Belediyesi öncülüğünde düzenlenen etkinlik kapsamında, yaklaşık 30 kişi temizlik çalışmasına katıldı.

Gruplar halinde Munzur Milli Parkı ve Pülümür Vadisini dolaşan belediye ekipleri ve gönüllüler, büyük kısmı cam ve plastik atıklardan oluşan 50 torba çöp topladı.

Çevre temizliğine katılan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, havalar ısındıkça şehre yakın yerlerde insanların piknik yapmaya başladığını söyledi.

Çevrenin temiz tutulması için herkesin duyarlı olması gerektiğini belirten Maçoğlu, "Kentimizde vatandaşlarımızın geneli bu duyarlılığı gösteriyor. Doğamızı kirletmemek lazım. Temizlemek kurtuluş değil, esas olan kirletmemektir. Bu ayın sonunda kentimizde kapsamlı bir kampanya yapacağız. Şehrin Pülümür ve Ovacık ile Elazığ girişlerinde bir çevre temizliği çalışması yürüteceğiz." diye konuştu.

Tunceli'deki Munzur Milli Parkı ve Pülümür Vadisi'nde çevre temizliği yapıldı
Tunceli'deki Munzur Milli Parkı ve Pülümür Vadisi'nde çevre temizliği yapıldı
Tunceli'deki Munzur Milli Parkı ve Pülümür Vadisi'nde çevre temizliği yapıldı
Tunceli'deki Munzur Milli Parkı ve Pülümür Vadisi'nde çevre temizliği yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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