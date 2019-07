"Munzur Gözeleri" turizme kazandırılacak

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, kentin Ovacık ilçesinde sit alanında yer alan Munzur Gözeleri'nin turizme kazandırılması için hazırlanan projenin onaylandığını belirterek, "Ovacık Gözeleri'nde 8 milyon lira civarındaki bir projeye başlanacak. Orada ahşap ağırlıkta, doğaya, yöreye uygun bir proje gerçekleşmiş olacak. Bunun da müjdesini vermiş olalım. Hem Ovacık ilçemize hem Tuncelimize hem de memleketimize hayırlı olsun." dedi.

Moğultay Mahallesi'nde yer alan ve geçen yıla kadar Şehit Nahit Bulut Polis Merkezi olarak hizmet veren 4 katlı bir bina, İl Emniyet Müdürlüğü ile Fırat Kalkınma Ajansı Tunceli Yatırım Destek Ofisi ve Türk Kızılay Derneği Tunceli Şubesi arasında yapılan protokolle bu kurumlara tahsis edildi.

Kısa sürede bakım, onarımı yapılan ve tahsis edildiği söz konusu kurumlarca kullanılacak binanın yeniden hizmete girmesi sebebiyle tören düzenlendi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, törende yaptığı konuşmada, binanın daha önce İl Emniyet Müdürlüğüne ait bir polis merkezi olduğunu anlatarak, kent merkezindeki bu polis merkezinin daha önce teröristlerin saldırısına uğradığını, saldırıda bir polis ile bir vatandaşın şehit olduğunu, 2 teröristin de etkisiz hale getirildiğini anımsattı.

Şehrin artık huzur kenti olduğuna işaret eden Sonel, "Buraya gelirken saldırıyla ilgili görüntülere baktım. Eylül 2015'te bu binanın önüne 2 terörist geliyor, ilimizin huzurunu bozmak için eylem yapmak peşindeyken kahramanlarımız 2 teröristi etkisiz hale getiriyor. Şehir içine kadar inilen, eylem yapılan, yol kesilen bir kentten kahraman güvenlik güçlerimizin teröristle mücadelesi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle huzur şehri olan Tunceli haline geldik." dedi.

Sonel, kent merkezinin en işlek alanındaki bu yapının bir süredir boş olduğunu ifade ederek, "Şu an pırıl pırıl olan bu hizmet binamız kalkınma ajansımıza hizmet versin istedik. Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Malatya illerine hizmet veriyor ve bu bölgenin gelişimine, projelerine, iş dünyasına destek veriyor." ifadesini kullandı.

Tunceli'nin en önemli değerlerinden birinin Munzur Çayı olduğunu da vurgulayan Sonel, Munzur Çayı'nın kent merkezine 80 kilometre uzaklıktaki Ovacık ilçesi bölümünde yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen Munzur Gözeleri'nin bulunduğunu söyledi.

Munzur Gözeleri'ne 8 milyon liralık yatırım yapılacak

Sonel, sit alanında yer alan söz konusu gözelerin bir an önce yöreye yakışır hale getirilmesi için çalışma başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ovacık'taki gözeler şu an itibariyle görüntü kirliliği arz ediyor, Munzur'a ve Tunceli'ye yakışmıyor. Bu konuda Fırat Kalkınma Ajansımız ile çok güzel proje yaptık. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz, Fırat Kalkınma Ajansımız, Tunceli Baromuz, sivil toplum kuruluşlarımız, tüm Tunceli ailesi olarak biz bunları gözden geçirdik ve Munzur'un ruhuna, suyuna, doğasına uygun proje hazırlandı. Akdeniz ve Hacettepe üniversitelerimizden hocalarımız destek çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın da destekleriyle yine Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan projemiz onaylandı. Hayırlı uğurlu olsun."

Projenin hem Fırat Kalkınma Ajansı hem de Çevre Şehircilik Bakanlığınca kabul görüp desteklendiğini belirten Vali Sonel, "Ovacık Gözeleri'nde 8 milyon lira civarındaki bir projeye başlanacak. Orada ahşap ağırlıkta, doğaya, yöreye uygun bir proje gerçekleşmiş olacak. Bunun da müjdesini vermiş olalım. Hem Ovacık ilçemize hem Tuncelimize hem de memleketimize hayırlı olsun." dedi.

Vali Sonel, Ph değeri 8,45 olarak ölçümlenen, Türkiye'nin en kaliteli sularından "Munzur" suyunun da kent merkezindeki vatandaşlarla buluşturulması için yaptıkları çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

