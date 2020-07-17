Munzur Gözeleri'ndeki mesire alanını tahrip edenlere suç duyurusunda bulunuldu Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Munzur Gözeleri'ndeki mesire alanında piknik masalarını tahrip edenler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Munzur Gözeleri'ndeki mesire alanında piknik masalarını tahrip edenler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Ovacık Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Munzur Gözeleri mesire alanında bulunan piknik masalarının kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tahrip edildiği belirtildi.

Açıklamada, Ovacık Kaymakamlığı olarak olayla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA