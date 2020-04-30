Munzur Gözeleri'nde kurulan stantlarda çıkan yangın hasara neden oldu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde vatandaşların kurduğu stantlarda çıkan yangın hasara neden oldu.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde vatandaşların kurduğu stantlarda çıkan yangın hasara neden oldu.

İlçeye bağlı Ziyaret köyündeki Munzur Gözeleri'nde vatandaşların yaz aylarında çeşitli süs eşyaları ve gözleme sattığı stantlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede birçok boş stantta sıçrayan alevleri gören köylüler, durumu Ovacık Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yangına müdahale etti.

Kontrol altına alınan ve büyük hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA