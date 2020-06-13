Munzur Dağları'nda yaban ve çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Dağları'nda, nesli koruma altında ve avlanması yasak olan yaban ve çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Dağları'nda, nesli koruma altında ve avlanması yasak olan yaban ve çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatı açısından da ön plana çıkan Ovacık'ta, avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan yaban ve çengel boynuzlu dağ keçileri, Munzur Dağları arasındaki Kırkmerdiven Vadisi'nde beslenirken kameralarca kayda alındı.

Dağların zirvesinden sürü halinde indikleri vadide, hem karınlarını doyuran hem de su ihtiyaçlarını gideren yaban ve dağ keçileri, izlendiklerini fark edince yükseklere doğru tırmanarak gözden kayboldu.

Doğasever Taner Derman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ovacık'ın çok sayıda yaban hayvanına ev sahipliği yaptığını söyledi.

Yaban ve dağ keçileriyle karşılaşmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Derman, "Onları yakından görmek bende çok farklı bir heyecan yarattı. Çok güzel hayvanlar. Bu hayvanlara kimsenin zarar vermemesi ve koruması gerekiyor. Doğamız onların varlığıyla güzelleşiyor." dedi.

Kaynak: AA