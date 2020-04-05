Munzur Dağları arasındaki Ovacık'ta ilkbahar güzelliği Tunceli'de çetin geçen kışın ardından doğanın canlanmasıyla ortaya çıkan doğal güzelliklerin seyrine doyum olmuyor.

Tunceli'de çetin geçen kışın ardından doğanın canlanmasıyla ortaya çıkan doğal güzelliklerin seyrine doyum olmuyor.

Yaklaşık 5 ay beyaz örtüyle kaplanan Munzur Dağları arasındaki 1500 rakımlı Ovacık ilçesinde ovada ve çevre köylerde ilkbaharın güzellikleri yaşanıyor.

Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri ve Kırkmerdiven Şelaleleri'nin bulunduğu ilçede, kar ve yağmur sularıyla oluşan göletler, coşkuyla akan dereler, tarlalarda açan kardelen, çiğdem, nergis ve kar çiçekleri baharın güzelliğini yansıtıyor.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla meraların yeşile büründüğü ilçede, besiciler sürülerini doğaya salmaya başladı.

Kaynak: AA