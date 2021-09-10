Munzur Dağı terörden temizlendi, yaylalar yaban keçilerine kaldı
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Munzur Dağı terörden temizlendi, yaylalar yaban keçilerine kaldı

İhlas Haber Ajansı / Murat Aydemir - Haberler | Yerel

Munzur Dağı terörden temizlendi, yaylalar yaban keçilerine kaldı Erzincan'da avlanması yasak ve koruma altında olan yaban keçileri, terörden temizlenen Munzur Dağları'ndaki yaylalarda beslenirken görüntülendi.

Munzur Dağı terörden temizlendi, yaylalar yaban keçilerine kaldı

ERZİNCAN - Erzincan'da avlanması yasak ve koruma altında olan yaban keçileri, terörden temizlenen Munzur Dağları'ndaki yaylalarda beslenirken görüntülendi.

Erzincan ile Pülümür ve Ovacık ilçeleri arasında yer alan Munzur Dağları, doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatıyla da dikkati çekiyor. Kurt, boz ayı, tilki, domuz ve vaşak gibi canlı türlerinin yaşadığı Munzur Dağlarında nesli koruma altında ve avlanması yasak olan yaban keçileri de doğaya ayrı bir renk katıyor.

Dağ keçileri, Munzur Dağları eteğinde otlaklarda beslenirken objektife yansıdı.

Bir süre yayladaki çeşitli otlarla karınlarını doyuran ve su ihtiyacını giden keçiler, izlendiklerini fark edince sarp dağlara tırmanıp gözden kayboldu.

Munzur Dağı terörden temizlendi, yaylalar yaban keçilerine kaldı
Munzur Dağı terörden temizlendi, yaylalar yaban keçilerine kaldı
Munzur Dağı terörden temizlendi, yaylalar yaban keçilerine kaldı
Munzur Dağı terörden temizlendi, yaylalar yaban keçilerine kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Aydemir

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