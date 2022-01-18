Munzur Dağı eteğinde, keçilerin karda zorlu yolculuğu

Türkiye'nin en çok kar yağan yerleşim yerlerinden, yılın 6 ayı kış şartlarının hüküm sürdüğü Ovacık'ta, keçi yetiştiricileri ağır hava koşulları nedeniyle zorlu günler yaşıyor. Dondurucu soğukların hayatı olumsuz etkilediği ve kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi geçtiği Kızık köylerindeki besiciler için mesai, günün ilk ışıklarıyla başlıyor. Besiciler, saat 05.00'te ahırların kapısını biriken karları temizleyerek açıyor, ardından hayvanların bakımlarını yapıyor. Geçen süreçte yaşanan kuraklıktan dolayı yeterli derecede saman ve ot stoğu yapamayan üreticiler, son dönemdeki yem fiyatlarında yaşanan artışın da etkisiyle, keçilerini bin 800 ve 2 binli rakımlı dağlardaki ormana götürüp meşe burçlarıyla besliyor.

Soğuk havalarda besiciliğin zor olduğunu ifade eden Aziz Kapar ise, "Kışın keçilerimizi ormana götürüyoruz, kış şartları burada çok zor. 5 saat ormanda karın içinde kalıyoruz. Hayvanlarımız akşamüstü doyuyor ve o zaman getiriyoruz. Çok zor gerçekten burada yaşamak. Burada 1,5 metre kar var ama dağlarda 2 metreyi geçti. Dağa çıkmak için hedik (kar ayakkabısı) kullanıyoruz. Kara batmamak için onu takıyoruz ve keçilerin önünde yürüyoruz. Önde gitmemizin amacı hayvanlara patika yol yapmaktır. Sürünün en başında ben olurum en arkasında da köpekler. Köpek, kurt saldırısının önüne geçmek için her zaman en arkada gelir" diye konuştu.