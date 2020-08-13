Munzur Çayı'nda bir erkek cesedi bulundu Tunceli'deki Munzur Çayı'na düşen otomobilin sürücüsünü arama çalışmaları sırasında bir erkek cesedi bulundu.

Tunceli'deki Munzur Çayı'na düşen otomobilin sürücüsünü arama çalışmaları sırasında bir erkek cesedi bulundu.

Ovacık ilçesinden kent merkezine gelmekte olan bir otomobilin gece saatlerinde Munzur Vadisi Milli Parkı'nın Venk mevkisi yakınlarında Munzur Çayı'na düşmesinin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince sürücünün bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Geceden beri Munzur çayı ve çevresinde ekiplerce sürdürülen çalışmalar sonucu, kaza yerine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bir erkek cesedine ulaşıldı.

Suda bulunan ceset, kimliğinin tespit edilmesi ve ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yetkililer cesedin çaya düşen aracın sürücüsüne ait olabileceğini belirterek, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA