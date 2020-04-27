Munzur Çayı'nda akıntıda kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor Tunceli'de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'ndaki tatbikatında botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Tunceli'de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'ndaki tatbikatında botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Güneş'i (36) bulmak için sürdürülen çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra çeşitli kentlerden Tunceli'ye gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler katıldı.

JÖAK, JAK ve SAK timlerinden oluşan ekipler, Munzur Çayı'nın Taht mevkisinden itibaren suda botlarla arama gerçekleştirdi.

Dalgıç polisler Uzunçayır Baraj Gölü'nde belirlen belirlenen alanlara dalış yaparken, AFAD ekipleri de göl yüzeyinde ve kıyılarında botlarla aramalarını sürdürdü.

Uzman Çavuş Güneş, ekiplerin yoğun çalışmalarına rağmen bulunamadı.

Olay

Tunceli'de, 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki görevleri öncesi yaptıkları tatbikatta botun devrilmesiyle suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada iki rafting küreği bulmuştu.

Kaynak: AA