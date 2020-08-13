Munzur Çayı'na uçan otomobilde sürücünün cesedine ulaşıldı Munzur Çayı'na uçan otomobilde sürücünün cesedine ulaşıldı Tunceli'de gece Munzur Çayı'na uçan otomobilde sürücünün cansız bedenine ulaşıldı.

Munzur Çayı'na uçan otomobilde sürücünün cesedine ulaşıldı

TUNCELİ - Tunceli'de gece Munzur Çayı'na uçan otomobilde sürücünün cansız bedenine ulaşıldı. Araçta başkasının bulunma ihtimaline karşın arama çalışmaları sürüyor.

Kaza, gece Tunceli-Ovacık karayolunun 25'inci kilometresi Venk köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, Munzur Çayı'na uçtu. Çevredeki vatandaşların aracı fark ederek haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, sağlık, jandarma ve JAK ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 200 metre sürüklenen araç içinde yapılan aramada kimseye rastlanmazken, yapılan kıyı taramasında Mehmet Nur Akar isimli vatandaşa ait cüzdan bulundu. Aramaları yoğunlaştıran ekipler, kazanın meydana geldiği noktadan 3 kilometre aşağıda sürücü olduğu öğrenilen Akar'ın cansız bedenine ulaştı.

Sudan çıkarılan ceset, otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Araçta başkasının bulunma ihtimaline karşı arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA