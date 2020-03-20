Munzur Çayı'na düşen Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i (36) arama çalışmaları baraj gölüne kaydırıldı Tunceli'de eğitim sırasında botun devrilmesi sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları 4'üncü gününde çayın buluştuğu Uzunçayır Baraj Gölü'ne kaydırıldı.

Tunceli'de eğitim sırasında botun devrilmesi sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları 4'üncü gününde çayın buluştuğu Uzunçayır Baraj Gölü'ne kaydırıldı.

Olay, 4 gün önce Tunceli-Ovacık karayolu Anafatma mevki'inde Munzur Çayı'nda meydana gelmişti. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi tarafından jandarma karma timine eğitim verildiği esnada içinde 4 kişinin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, Munzur Çayı'na düşen Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise kaybolmuştu.

Arama çalışmalarının ilk 3 gününde debisi yükselen Munzur Çayı'nda, Elazığ, Ankara, Rize, Van, Diyarbakır ve Tunceli dahil bir çok ilden JAK, SAK, dalgıç polisler, Jandarma, AFAD ve gönüllülerin katılımıyla kent merkezine kadar uzanan 8 kilometrelik bölümde yürütüldü. 3 günlük çalışmada çayın tüm bölümü taranırken, 4'üncü günde Uzunçayır Baraj Gölü'ne kaydırıldı. Munzur çayının buluştuğu baraj gölünde çalışmalar kapsamında JAK ve SAK ekipleri kıyı ve ağaçlık alanlarda arama çalışması yaparken, bazı ekipler de botla suda tarama gerçekleştirmeye başladı.

Jandarmaya ait köpekli tim ve AFAD gönüllülerinin de baraj sahası boyunca kıyı taramaları gerçekleştirdiği arama çalışmalarını Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen de yakından takip ediyor.

Uzman Çavuş Güneş'in, Annesi Aysel, Babası Emin Güneş'le birlikte yakınları da ekiplerin çalışmasını yerinde izliyor. - TUNCELİ

Kaynak: İHA