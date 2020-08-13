Munzur Çayı'na düşen otomobilin sürücüsü için ekipler seferber oldu
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Munzur Çayı'na düşen otomobilin sürücüsü için ekipler seferber oldu

Tunceli'de, Munzur Çayı'na düşen aracın sürücünün bulunması için arama çalışması başlatıldı.

13.08.2020 01:25 | Son Güncelleme: 13.08.2020 01:30

Tunceli'de, Munzur Çayı'na düşen aracın sürücünün bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Ovacık ilçesinden kent merkezine doğru gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Munzur Vadisi Milli Parkının Venk mevkisi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle Munzur Çayı'na düştü.

Çayda yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobil, suda bir taşa yaslanarak durdu.

Kara yolundan geçen ve suda lambaları yanan aracı fark eden bir vatandaş durumu jandarma ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye, AFAD, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri ile 5 Ocakta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu aramak için kente bulunan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personeli sevk edildi.

Suya girerek aracı kontrol eden ekipler, aracın boş olduğunu tespit etmeleri üzerine araç sürücüsünün bulunması için Munzur Çayı kıyısında arama çalışması başlattı.

Aramalarda olay yerinden yaklaşık 300 metre uzaklıkta çay kıyısında bir erkek cüzdanı bulundu.

Jandarma ekipleri, cüzdanın araç sürücüsüne ait olup olmadığını tespit etmek ve araç içerisinde kaç kişinin bulunduğun belirlenmesi için inceleme başlattı.

Munzur Çayı'na düşen otomobilin sürücüsü için ekipler seferber oldu

Kaynak: AA

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