Munzur Çayı Kanocuları Ağırlıyor

Türkiye Kano Federasyonu, Tunceli Belediyesi ve Munzur Adrenalin Doğa Sporları Kulübü (MADOSK) tarafından düzenlenen Akarsu Kano Temel Eğitim Kampı Munzur Çayı'nda devam ediyor.



Türkiye'nin bazı bölgelerinden ve il merkezinden çocuk ve genç sporculardan oluşan 23 kişilik ekip Munzur Çayı üzerinde kano kampı yaparak, keyifli vakit geçiriyor.



Sporcuların eşsiz doğa harikası Munzur Çayı üzerindeki 15 günlük kamp eğitimi renkli geçiyor.



Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'nin su sporları için ciddi bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.



Kentte su sporlarının geliştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini ve gerekli desteği vereceklerini ifade eden Sonel, şunları söyledi:



"Şu anda ilimizde Türkiye Kano Federasyonundan çok değerli hocalarımız var ve gençlerimize, çocuklarımıza su sporlarıyla ilgili kano eğitimi veriliyor. İnşallah buradan milli sporcular ve olimpik başarı elde edecek sporcularımız, çocuklarımız çıkacak. Biz bu çocuklarımız ve gençlerimiz için ne yapsak azdır. Bizim coğrafi güzelliğimiz gerçekten çok harika. Tunceli Belediyesi, Valiliği olarak bu gonca gül misali çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği için el birliğiyle çalışıyoruz. Su sporlarıyla ilgili çok güzel bir altyapı var. Bunları da inşallah hep beraber geliştireceğiz."



"Kamp için son derece elverişli bir ortam var"



Türkiye Kano Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Başköylü ise Türkiye Kano Federasyonu 2017 faaliyet programında yer alan temel eğitim kampının 15 gün süreceğini belirtti.



Kampta 5 antrenörle 23 çocuğu başlangıç seviyesinde kanoyla tanıştırdıklarını ifade eden anlatan Başköylü, "Akarsu kanunun temel eğitimini Munzur Çayı üzerinde oluşturulan gölette verilmeye başlandı. Ardından Munzur Çayı'nın bir bölümünde eğitimlere devam edeceğiz. Munzur Vadisi görülmeye değer. Kamp için son derece elverişli bir ortam var. Eğitim kampına Türkiye Kano Federasyonu, Tunceli Valiliği ve Belediyesinin ciddi destek verdi." diye konuştu.



"Güvenlik açısından bir sorun yok, gayet memnunuz"



Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı'nın Tunceli'deki kano çalışmalarına karşı özel bir tutumu olduğunu anlatan Başköylü, şunları kaydetti:



"Her şey çok iyi, çok güzel. Halkta çok ciddi bir memnuniyet var. Güvenlik açısından bir sorun yok, gayet memnunuz. Artı böyle bir güzellik olduğunu biz buraya gelinceye kadar bilmiyorduk. Gerçekten doğa harikası bir Munzur Çayı var. Su derecesi bizim için oldukça uygun. Kamp süresi uzun yapılabilir. Burası için tek eksik yapay parkur. Yapay parkurun yapılmasındaki amaç, bir sezon süresini uzatmak. İki kamplar yapabilmek için ileriye doğru buradan milli takım kampları, diğer temel eğitim kampları ve il spor merkezinin sporcularının yetişeceği bir parkur yapılması gerekiyor. Bunu yetkililere anlattık. Ardından bizde federasyon olarak burada milli takım kampı da yapabiliriz. Antrenör, hakem eğitim kursları yapabiliriz. Her şey için el verişli bir parkur burası."



Antrenör Yasin Özkan'da, temel eğitim kampıyla çocuklara kanoyu sevdirmeye ve öğretmeye çalıştıklarını belirtti.