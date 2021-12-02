Munroe Adası şiddetli gelgit dalgaları nedeniyle sular altında kaldı - Haberler
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Munroe Adası şiddetli gelgit dalgaları nedeniyle sular altında kaldı

AA / Ashik K.s. - Haberler | Güncel

Hindistan'ın Kerala eyaletinde yaklaşık 9.000 kişiye ev sahipliği yapan Munroe Adası şiddetli gelgit dalgaları nedeniyle sular altında kaldı.

Hindistan'ın Kerala eyaletinde yaklaşık 9.000 kişiye ev sahipliği yapan Munroe Adası şiddetli gelgit dalgaları nedeniyle sular altında kaldı.

Ada sakinlerinden Neelakantan Rajappan, adanın aslında iyi bir tarım arazisi olduğunu ancak suların yükselmesinden sonra durumun değiştiğini söyledi. Evlerinin ve eşyalarının zarar gördüğünü söyleyen Rajappan, su seviyesinin yükselmeye devam ettiğini belirtti.

Munroe Adası şiddetli gelgit dalgaları nedeniyle sular altında kaldı

Munroe Adası şiddetli gelgit dalgaları nedeniyle sular altında kaldı

Munroe Adası şiddetli gelgit dalgaları nedeniyle sular altında kaldı

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AA / Ashik K.s. - Son Dakika Haberleri

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