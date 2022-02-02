Münir Yıldırım: "Kazanmamız gerekiyordu ama toparlanacağız" - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Münir Yıldırım: "Kazanmamız gerekiyordu ama toparlanacağız"

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Münir Yıldırım:

Kayserigücü Teknik Direktörü Münir Yıldırım, ilk maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

KAYSERİ (İHA) - Kayserigücü Teknik Direktörü Münir Yıldırım, ilk maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Yıldırım yaptığı açıklamasında, "Kazanmamız gerekiyordu ama toparlanacağız" dedi.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kayserigücü FK ligin 11.haftasını puansız kapattı. Hafta sonu oynanan maçta takımın başında ilk maçına çıkan teknik direktör Münir Yıldırım, mağlubiyet aldı. Tecrübeli teknik direktör, Kayserigücü'nün Yolspor'a 2-0 yenildiği maçta takımının başında yer almasına rağmen galibiyet sevinci yaşayamadı.

Teknik direktör Münir Yıldırım, alınan yenilgi sonrasında yaptığı açıklamada "Galibiyet için çıktığımız maçta yenildik. Bu yenilgiden gerekli dersleri çıkarıp toparlanacağız ve galibiyetler almaya başlayacağız" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor

Kayseri, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title