Munir'in Barcelona Formasıyla En İyi Anları

Ocak 2019'da Barcelona Munir'in transferi için Sevilla ile anlaşmaya vardı. Barcelona 1 milyon 50 bin Euro karşılığında Munir'i renklerine bağladı. Katalan ekibin formasıyla 56 kez maça çıkan Munir iki lig şampiyonluğu, iki Copa del Rey, Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupası ve iki İspanya Süper Kupası kazandı. Barcelona formasıyla 12 gol atan Munir'in en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için derledik.