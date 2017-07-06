Münih'teki Okul Logosunda Türk Bayrağı Yasağına Tepkiler Sürüyor

Almanya'nın Münih kentinde, 1 Temmuz tarihinde kutlanan Geleneksel Kültürler festivalinde, ÜÇ BEŞ KİŞİ derneğinin Zeki Bekar yönetimindeki Çocuk Saz Okulu öğrencileri, logosunda olan Türk bayrağı yüzünden Yabancılar Meclisi Başkanı Dimitrina Lang tarafından verilen talimat ile 40 dakika yerine 10 dakikada apar topar sahneden indirilmişlerdi



Olayların tüm kesimlerden tepki görmesi ve sorumluların halen özür dilememesi üzerine aileler, saz okulu sorumluları ve ÜÇ BEŞ KİŞİ sözcüsü Levent Ekiz bir basın toplantısı düzenledi.



Sözleşmede bayrak olmasın diye bir şey yok



Aynı zamanda yabancılar meclisinin de üyesi olan Levent Ekiz, yabancılar meclisinin tüzüğü, yapılan toplantıların protokolü ve ÜÇ BEŞ KİŞİ ile yapılan sözleşmeye dikkat çekerek, belgelerin hiçbir yerinde bayrak bulunmayacağına dair bir ibare olmadığını söyledi. Logonun sahneye asılması sırasında görevlilerin de kendilerine yardımcı olduğunu kaydeden Ekiz, "Görevlilerin hiçbir uyarısı olmadı. Hiç kimse böyle bir yasak olduğunu bilmiyor. Yabancılar Meclisi Başkanı ikinci şarkıda bana gelip şikayet geldi, bayraklarınızı indirin dedi. Aniden bir yasak konuyor. Bilinçli bir provokasyon var



Çocuklarda moral kalmadı



Saz Okulu Müdiresi Esra Bekar ise, yaşananların çocuklarda moral bırakmadığını ve artık saz kursuna gelmek istemediklerini söyledi. Çocukların sürekli "neden bize yaptılar da başkalarına değil" diye sorduğunu kaydeden Bekar, "Müzik okulu olarak bizim için önemli olan çocuklar. Olayın üzerinden 3-4 gün geçmesine rağmen, hiçbir girişim gelmedi. Çocukların günlünün alınmasını ve özür dilenmesini bekliyoruz" dedi.



Okulu kapatma kararı aldık



Çocukların haftalarca hazırlandığı bir etkinlikten daha ikinci parçanın bitiminde apar topar indirilmesinden oldukça etkilenen saz hocası Zeki Bekar, olayları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Zeki Bekar, "Bizim en rencide olduğumuz konu, daha konserin sekizinci dakikasındayken 3-4 görevlinin mikrofon kablolarını koparırcasına çocukların önünden çekmesi ve sandalyelerin geri çekilerek 'aşağına inin, bitti' denmesi. Bir tartaklanmadığımız kaldı. Çocukların o an gözümün içine bakışları gözümün önünden gitmiyor" diye konuştu.



Yaşanan olaylar nedeniyle çocukların saz kursuna gelme konusunda isteksiz olduklarına dikkati çeken Zeki Bekar, "Bu beni çok etkiledi. Bu durumda devam edemeyeceğim. Okulu kapatma kararı aldım" dedi.



Üç yıldır faaliyet gösteren saz okulunun 50 öğrencisi bulunuyordu.



Görüntü Dökümü



-Levent Ekiz'in basın toplantısındaki görüşleri



-Öğrenci Selçuk Kuzu ve velilerden Tuncay Reis'in görüşleri



-Saz okulu müdiresi Esra Bekar'ın ifadeleri



-Saz kursu hocası Zeki Bekar'ın sözleri... - Nih