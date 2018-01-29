Münih'teki Ispo 2018 Fuarında Dafron Rüzgarı Esiyor

yaptığı açıklamada; "Dünyanın en büyük spor fuarlarından biri olan ISPO 2018, 28 Ocak'ta başladı. Fuarda yaklaşık 100 metrekare bir alanda Türk firması olarak bugüne kadar fuara katılmış en büyük stantlardan biri olduk. Türk markasını bu kadar güzel temsil ettiğimiz için Ekonomi Bakanlığı'ndan teşekkür aldık. Tamamen yüzde yüz yerli bir marka olarak ürün yelpazemizi her geçen gün büyütüyoruz. Dört ülkeye ihraç yapıyorduk, bunlar İsrail, Kosova, Azerbaycan ve Almanya. Fuar bizim adımıza çok verimli geçiyor. Dokuz ülke ile daha distribütörlük sözleşmesi yapacağız. Amacımız bütün Avrupa ve dünyaya Türk markası DAFRON'u yaymak" şeklinde konuştu. (Fotoğraflı) - Nih