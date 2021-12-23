Son dakika haberi! Münih'te izinsiz Covid-19 protestosunda arbede: 11 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberi! Münih'te izinsiz Covid-19 protestosunda arbede: 11 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Almanya'nın Münih kentinde korona virüs tedbirlerine karşı düzenlenen izinsiz protestoda polis ile göstericiler arasında çıkan arbedenin ardından 11 gösterici gözaltına alınırken, 1 polis ve 1 gazeteci yaralandı.

Almanya'nın Münih kentinde korona virüs tedbirlerine karşı düzenlenen izinsiz protestoda polis ile göstericiler arasında çıkan arbedenin ardından 11 gösterici gözaltına alınırken, 1 polis ve 1 gazeteci yaralandı.

Almanya'nın güneyindeki Münih kentinde gece saatlerinde yaklaşık 5 bin kişi korona virüs önlemlerine karşı sokağa çıktı. İzinsiz düzenlenen gösteriye polisten müdahale gecikmedi. Polisin şehir merkezine ulaşmak isteyen göstericileri engellemeye çalışmasıyla arbede çıktı. Polisten yapılan açıklamaya göre göstericiler "saldırgan" tavırlar sergilerken, göstericilere karşı ara ara biber gazı ve cop kullanıldı. Çıkan olaylarda 11 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. Bir polis memuru ve gazetecinin yaralandığı protestoda ayrıca, yasa dışı örgütlerin amblemlerinin sergilenmesi ve polise karşı şiddetli direniş de dahil olmak üzere 14 suç olayı bildirildi.

Münih'te dün akşam saatlerinde gerçekleştirilmesi beklenen izinli Covid-19 protestosu, iptal edilmişti. Alman medyası, sosyal medya platformlarında ilerleyen saatlerde "yürüyüş" adı altında protesto çağrısı yapılmaya başlandığını belirtti.

(İHA)

Son dakika haberi! Münih'te izinsiz Covid-19 protestosunda arbede: 11 gözaltı

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