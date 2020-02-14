Münih Güvenlik Konferansı'nın teması 'Batısızlık' ne anlama geliyor?
Küresel güvenliğin Davos'u olarak bilinen konferansa her yıl olduğu gibi bu yıl da ABD, Rusya, Çin ve Orta Doğu'dan 35 lider ve 500'ün üzerinde siyasetçi katılıyor. Cuma günü başlayan toplantılar hafta sonu boyunca devam edecek ve çok sayıda ikili görüşme gerçekleşmesi bekleniyor.
14.02.2020 13:47 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:47
Dünya liderlerinin bir araya geldiği 2020 Münih Güvenlik Konferansı'nın bu yılki teması 'Westlesness' yani 'Batısızlık'.
Batısızlık ile kast edilen; batı ülkelerinin kendilerinin dahi kendi değerlerinden emin olamadıkları ve stratejik oryantasyonsuzluk yaşadıkları bir evreden geçiliyor olması. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com