Münih Güvenlik Konferansı'nın teması 'Batısızlık' ne anlama geliyor?

14.02.2020 13:47 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:47

Dünya liderlerinin bir araya geldiği 2020 Münih Güvenlik Konferansı'nın bu yılki teması 'Westlesness' yani 'Batısızlık'.



Batısızlık ile kast edilen; batı ülkelerinin kendilerinin dahi kendi değerlerinden emin olamadıkları ve stratejik oryantasyonsuzluk yaşadıkları bir evreden geçiliyor olması. Euronews.com'da Görüntüle