Münih Güvenlik Konferansı'nda NATO Rusya İlişkileri Görüşüldü
Küresel ve bölgesel güvenlik konularının ele alındığı dünyanın en önemli platformlarından kabul edilen Münih Güvenlik Konferansı'nda, Rusya'nın yayılmacı politikaları kuşkusuz gündemin temel konularından biri.
Küresel ve bölgesel güvenlik konularının ele alındığı dünyanın en önemli platformlarından kabul edilen Münih Güvenlik Konferansı'nda, Rusya'nın yayılmacı politikaları kuşkusuz gündemin temel konularından biri
Kaynak: Euronews.com