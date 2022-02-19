Münih Güvenlik Konferansı'nda ABD'den Rusya'ya uyarı: Sonuçlarına katlanırsınız

Almanya'nın Münih kentinde yapılan Güvenlik Konferansı'nda konuşan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris Rusya'ya Ukrayna'yı "işgal etmeleri" durumunda sonuçlarına katlanmaları gerekeceği uyarısında bulundu.

Rusya'nın bölgede gerilimi artırmasının Avrupa'nın güvenliğini tehdit ettiğini belirten Harris, olası bir işgal durumunda Rusya'nın temel endüstrileri ve finans kuruluşlarını hedef alan "benzeri görülmemiş ekonomik yaptırımları" devreye sokacaklarını savundu.

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında çatışmaların şiddetlendiği ve Rusya sınırındaki askeri hareketliliğin giderek arttığı bir dönemde yapılıyor.

Münih Güvenlik Konferansı 1963 yılından bu yana düzenleniyor ve Rusya, 1999'dan bu yana ilk kez konferansa katılmıyor.

Zelenski: Topraklarımızın büyük bölümünü kaybetmiş durumdayız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de konferanstaki konuşmasında "Avrupa'yı koruduğumuz unutulmamalı, Ukrayna'ya düşen bombalar Avrupa için de tehdit" dedi.

"Topraklarımızın büyük bölümünü kaybetmiş durumdayız" diyen Zelenski NATO'ya alınmaları çağrısını yineledi. Zelenski yaptırımların uygulanması için bombardımanın beklenmesinin çok geç olacağını da savundu.

Konferansa katılan liderler arasında olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Putin'in niyetini bilmediğini ama "alametlerin kötü" olduğunu belirtti ve "Bu yüzden hep birlikte, sağlam durmalıyız" dedi.

Johnson gerilimin diplomasi ve diyalog yoluyla çözümünü umduğunu da belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da "Tarih henüz yazılmadı, Rusya hükümetinin seçebileceği bir çıkış yolu hâlâ mevcut. Mesajımız açık; bu ölümcül hatayı yapmayın" diyerek Rusya'yı gerilimi düşürmeye çağırdı.

Batılı ülkeler Rusya'nın Ukrayna sınırı çevresine yaklaşık 130 bin asker konuşlandırdığını tahmin ediyor ve Rusya'nın "sahte bir krizle" işgale zemin hazırlamaya çalışacağını iddia ediyor.

Rusya ise Batı'nın işgal iddialarını yalanlıyor.