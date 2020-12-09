Münih Güvenlik Konferansı, Covid-19 nedeniyle ertelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Münih Güvenlik Konferansı, Covid-19 nedeniyle ertelendi

09.12.2020 17:14 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:21
Münih Güvenlik Konferansı, Covid-19 nedeniyle ertelendi

Almanya'nın Münih kentinde her yıl düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nın (MSC) Covid-19 salgını nedeniyle ertelendiği açıklandı.

Almanya'nın Münih kentinde her yıl düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nın (MSC) Covid-19 salgını nedeniyle ertelendiği açıklandı.

Almanya'nın Münih kentinde her yıl düzenlenen, uluslararası diplomasi ve güvenlik uzmanlarının bir araya geldiği Münih Güvenlik Konferansı'nın (MSC) 19-21 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger tarafından bugün yapılan açıklamada, 57. MSC'nin dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle ertelendiği duyuruldu. Ischinger, konferansın hangi tarihler arasında gerçekleştirileceğine salgının seyrine göre karar verileceğini bildirdi. MSC'nin uluslararası güvenlik ve istikrara yönelik mevcut küresel tehditler ve zorluklar açısından önemini vurgulayan Ischinger, hedeflerinin Münih Güvenlik Konferansı'nı, gerekli koşulların sağlanması halinde mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirmek olduğunu söyledi.

(Mehmet Koca/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika: Fransa Covid-19'a karşı aşılama takvimini 2021 yılına hazırlıyor
Son dakika: Fransa Covid-19'a karşı aşılama takvimini 2021 yılına hazırlıyor
Son dakika haberleri! Bakan Koca: Covid-19 aşısına 11 Aralık'tan sonra başlıyoruz
Son dakika haberleri! Bakan Koca: Covid-19 aşısına 11 Aralık'tan sonra başlıyoruz
BM, Kıbrıs'ta 5+1'li konferans hazırlıklarına başladı
BM, Kıbrıs'ta 5+1'li konferans hazırlıklarına başladı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Mehmet Ersoy Mustafa Şentop Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Öykü Çelik Yıldız Tilbe Perihan Savaş Hakan Taşıyan
Spor Erol Bulut Okan Buruk Ersun Yanal Pierre Webo Sinan Gümüş
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Münih Güvenlik Konferansı, Covid-19 nedeniyle ertelendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 17:22:04. #1.15#
title