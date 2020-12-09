Münih Güvenlik Konferansı, Covid-19 nedeniyle ertelendi

Almanya'nın Münih kentinde her yıl düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nın (MSC) Covid-19 salgını nedeniyle ertelendiği açıklandı.

Almanya'nın Münih kentinde her yıl düzenlenen, uluslararası diplomasi ve güvenlik uzmanlarının bir araya geldiği Münih Güvenlik Konferansı'nın (MSC) 19-21 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger tarafından bugün yapılan açıklamada, 57. MSC'nin dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle ertelendiği duyuruldu. Ischinger, konferansın hangi tarihler arasında gerçekleştirileceğine salgının seyrine göre karar verileceğini bildirdi. MSC'nin uluslararası güvenlik ve istikrara yönelik mevcut küresel tehditler ve zorluklar açısından önemini vurgulayan Ischinger, hedeflerinin Münih Güvenlik Konferansı'nı, gerekli koşulların sağlanması halinde mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirmek olduğunu söyledi.

(Mehmet Koca/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı