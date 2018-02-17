Münih Güvenlik Konferansı'nda NATO Rusya İlişkileri Görüşüldü
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Münih Güvenlik Konferansı'nda NATO Rusya İlişkileri Görüşüldü

Küresel ve bölgesel güvenlik konularının ele alındığı dünyanın en önemli platformlarından kabul edilen Münih Güvenlik Konferansı'nda, Rusya'nın yayılmacı politikaları kuşkusuz gündemin temel konularından biri...İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2018/02/17/mun...

Küresel ve bölgesel güvenlik konularının ele alındığı dünyanın en önemli platformlarından kabul edilen Münih Güvenlik Konferansı'nda, Rusya'nın yayılmacı politikaları kuşkusuz gündemin temel konularından biri…

İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2018/02/17/mun...

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