Münih Güvenlik Konferansı 2022: Blinken, Belarus muhalefet lideriyle görüştü

Almanya'nın Münih kentinde dün başlayan Münih Güvenlik Konferansı 2022'de yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Yarına kadar devam edecek konferansta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Belarus muhalefet lideriyle görüştü.

Konferansa katılmak için yola çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson uçakta "Bugünkü mesajım, bu felaketi önlemek için hala zaman olduğudur, diploması galip gelebilir. ve Münih'e götüreceğim mesaj bu" açıklamasını yaptı.