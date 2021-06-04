Münih Başpiskoposundan istifa kararı
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Münih Başpiskoposundan istifa kararı

Münih Başpiskoposundan istifa kararı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Almanya'nın Münih Başpiskoposu Kardinal Reinhard Marx, kiliselerde çocuklara yönelik cinsel istismarlar nedeniyle Papa Francis'e istifasını sundu.

Almanya'nın Münih Başpiskoposu Kardinal Reinhard Marx, kiliselerde çocuklara yönelik cinsel istismarlar nedeniyle Papa Francis'e istifasını sundu.

Almanya'nın Münih Başpiskoposu Kardinal Reinhard Marx, kiliselerin çocuklara yönelik cinsel istismar skandallarında sistemik başarısızlık nedeniyle Papa Francis'e 21 Mayıs'ta istifa mektubu gönderdiği açıklandı. Mektubunda, Papa Francis'in istifasını kabul etmesini isteyen Marx, "Benim için asıl mesele, kilise yetkilileri tarafından çocuklara yönelik gerçekleştirilen cinsel taciz felaketinin sorumluluğunu paylaşmak" ifadesini kullandı.

Marx mektubunda son yıllarda yapılan soruşturmaların çocuk cinsel istismarıyla ilgili olarak birçok kişisel başarısızlık ve idari hata, kurumsal veya sistemsel başarısızlığı da ortaya çıkardığını söyledi.

Papa, henüz istifa mektubuna yanıt vermedi.

Papa, taciz iddialarının araştırılması için Köln'e iki psikopos göndermişti. - MÜNİH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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