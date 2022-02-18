MÜNİH- Barzani, Mikati görüşmesi
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(IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile görüşmesi Heyetler arası görüşmeden detaylar MÜNİH - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Lübnan Başbakanı Necip Mikati Münih'te görüştü.
(IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile görüşmesi
Heyetler arası görüşmeden detaylar MÜNİH - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Lübnan Başbakanı Necip Mikati Münih'te görüştü