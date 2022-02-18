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MÜNİH- Barzani, Mikati görüşmesi

AA - Güncel
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(IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile görüşmesi Heyetler arası görüşmeden detaylar MÜNİH - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Lübnan Başbakanı Necip Mikati Münih'te görüştü.

(IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile görüşmesi

Heyetler arası görüşmeden detaylar MÜNİH - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Lübnan Başbakanı Necip Mikati Münih'te görüştü

MÜNİH- Barzani, Mikati görüşmesi

MÜNİH- Barzani, Mikati görüşmesi

MÜNİH- Barzani, Mikati görüşmesi

AA - Güncel

Neçirvan Barzani, Lübnan, Münih, IKBY, Güncel, Haberler

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