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Türkiye, CEO, Ekonomi, Haber

Münci Bilgiç: "2'nci el araç satış ve bakım onarımlarında artışlar yaşanabilir"

Mobil Oil Türk, orta ve uzun vadeli 2020 yılı öngörü ile hedeflerini açıkladı.

25.04.2020 11:59 | Son Güncelleme: 25.04.2020 12:02
Münci Bilgiç:

Mobil Oil Türk, orta ve uzun vadeli 2020 yılı öngörü ile hedeflerini açıkladı. Bu hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını karşısında gereken tedbir ve önlemleri de aldıklarını belirten Mobil Oil Türk A.Ş. Genel Müdürü Münci Bilgiç, oluşan pandemik durumdan dolayı bireysel araç sahipliğinin hem kısa hem de orta ve uzun vadede artacağını da öngördüklerini vurguladı.

Türkiye'de 100 yılın üzerinde madeni yağların üretimi ve pazarlanması konusunda faaliyetlerini sürdüren Mobil Oil Türk A.Ş., orta ve uzun vadeli 2020 yılı öngörü ile hedeflerini açıkladı. Zorlu 2019 yılını başarıyla geride bırakmalarının ardından 2020 yılına planlanan hedefler doğrultusunda girdiklerini, bununla birlikte insan hayatını ve ekonomiyi tehdit eden kovid-19 salgını karşısında da gereken önlemleri aldıklarını belirten Mobil Oil Türk A.Ş. Genel Müdürü Münci Bilgiç, "Mobil olarak Türkiye'de 120 kişilik bir ekibiz. Bu süreçte iş açısından kritik bir zorunluluk olmadıkça tüm satış, pazarlama ve genel müdür birimleri evden çalışıyor. Fabrikamız sosyal mesafeyi oluşturabilmek adına mesai saatlerinde yeni bir düzenlemeye gitti. Şu an yaklaşık 2/3 oranında evden çalışılıyor. Bu tercihle distribütörlerimize ve diğer iş ortaklarımıza da örnek teşkil ettik" dedi.

Bu süreçte şirket içi yazışmalarla değişen hayat koşullarına adaptasyonda yardımcı olması amacıyla rehber dokümanların da paylaşıldığını belirten Bilgiç, "Rehber dokümanlarımızla; çalışanlara günlük bir rutin oluşturmalarının, çalışma süresi ile serbest ev saati arasında ayrım yapmalarının önemi, muhakkak bir iş planı oluşturmaları ve en az 45-60 dakikada bir molalar planlamaları öneriliyor. İş arkadaşlarıyla video konferans, whatsapp sohbet grupları gibi uygulamalarla da iletişimde kalmaları, e-posta veya anlık mesajlaşma yerine aramayı denemeleri tavsiye ediliyor. Tabi ki ailelerine vakit ayırmaları aktarılan konular arasında yer alıyor. Ayrıca çalışanlarımıza, evde mesai dışı zamanlarda hoş vakit geçirerek kendilerini geliştirmeleri konusunda pek çok öneriler de mevcut." ifadelerini kullandı.

"İkinci el araç talepleri ve servis hizmetleri artacak"

Mobil'in üretim gerçekleştirdiği 30 ülke arasında yer alması sebebiyle özel bir öneme sahip olduğunu belirten Bilgiç; "Türkiye'de şu anda 450 bin ton madeni yağ tüketiliyor. Bunun 250 bin tondan fazlası otomotiv motor yağı, geri kalanı ise müstahzarlar, sanayi yağları ve yardımcı ürünler. Mobil olarak sanayicilerin, ustaların ve son kullanıcının gözünde kaliteli bir ürün algısına sahip olan, Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren en köklü markalardan ve halen en tercih edilen ilk 3 markadan biriyiz. 14 ülkeye ihracat yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda ihracatta daha da üst seviyelere gelmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Mobil Oil Türk A.Ş. Genel Müdürü Münci Bilgiç, oluşan pandemik durumdan dolayı bireysel araç sahipliğinin hem kısa hem de orta ve uzun vadede artacağını da öngördüklerini vurguladı.

Bu öngörü ışığında ikinci el araç satış ve bakım onarımlarında artış yaşanabileceğini, pazarda kademeli bir toparlanma beklediklerini belirten Bilgiç, "Bu araçlar yetkili servis garanti kapsamı sürelerini aştıkları için haliyle özel servis ve perakende noktalarına yöneleceklerdir. Bu sebeple önümüzdeki dönemde özel servis ve perakende tipi madeni yağ satışlarında bir miktar artış bekliyoruz. Dolayısıyla 2'nci el araç satışlarında ve araç bakımlarında orta ve uzun vadede talebin artacağını öngörüyor ve planlarımızı bu doğrultuda revize ediyoruz." dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Ekonomi Manşet

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