Münbiç ve Tel Rıfat Sınırına Sevkıyat Sürüyor
CANLI YAYIN: Erdoğan Yemin Etti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Resmen Başladı

Münbiç ve Tel Rıfat Sınırına Sevkıyat Sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'deki Münbiç ile Tel Rıfat sınırına Kilis'ten topçu bataryaları gönderildi.

Münbiç ve Tel Rıfat Sınırına Sevkıyat Sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'deki Münbiç ile Tel Rıfat sınırına Kilis'ten topçu bataryaları gönderildi.

Kilis'teki sınır karakollarından Tel Rıfat ile Münbiç sınırına Öncüpınar Sınır Kapısı ile Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden topçu bataryaları sevk ediliyor. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanıyor.

(İHA)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et