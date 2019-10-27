27.10.2019 02:00

Münbiç'ten getirdikleri bombalı motosiklet ile yakalanan anne ile oğlu tutuklandı

AZEZ - Kilis'in karşısında bulunan Azez'de Münbiç'ten getirdikleri bombalı motosiklet ile birlikte yakalanan anne ve 12 yaşındaki oğlu tutuklandı.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde Emniyet Müdürlüğü İstihbarat birimleri tarafından bir çocuk ile annesinin bomba yüklü motosikleti getireceği ihbarı üzerine operasyon düzenleyerek anne ile oğlu gözaltına alındı.

3 yıl önce kanser hastalığı nedeniyle eşi ölen ve 3 tane küçük yaştaki çocuklarıyla maddi imkansızlıklar içerisinde yaşan anneyi ve 12 yaşındaki oğlunu 600 dolar para verecekleri vaadiyle kandıran PKK/PYD/YPG terör örgütünün, anne ve oğluyla Münbiç'ten Azez'e gönderdiği bombalı motosiklet Azez Emniyet Müdürlüğü İstihbarat birimi görevlilerinin dikkati sayesinde son anda patlatılmadan şahıslarla birlikte yakalanarak Azez'de muhtemel bir facianın önüne geçildi. Yapılan tahkikat neticesi anne ve oğlu sevk edildiği Azez mahkemesi tarafından tutuklandı.

Kaynak: İHA