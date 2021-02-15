Münbiç'te yuvalanan YPG/PKK'lı teröristler, Bab'daki sivilleri havan topuyla hedef aldı: 1 ölü, 1 yaralı

Suriye'nin Münbiç ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK'nın, Bab ilçesine bağlı Um Adese ve Sükkeriyye köylerine düzenlediği havan topu saldırısında 1 sivil öldü, 1 sivil yaralandı.

Suriye'nin Münbiç ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK'nın, Bab ilçesine bağlı Um Adese ve Sükkeriyye köylerine düzenlediği havan topu saldırısında 1 sivil öldü, 1 sivil yaralandı.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltması gereken Münbiç ilçesini, terör eylemleri için üs olarak kullanmaya devam ediyor.

Terör örgütü YPG/PKK işgalinde tuttuğu Münbiç'ten, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Bab'ın doğusundaki Um Adese ve Sükkeriyye köylerine, havan topu saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırıda, Um Adese'de ilk belirlemelere göre 1 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil yaralandı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın 8 Şubat'ta da Bab ilçe merkezine düzenlediği roket saldırısı sonucu 3'ü çocuk 9 sivil yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan