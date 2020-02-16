Münbiç'te SMO ile teröristler arasında çatışma
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Münbiç'te SMO ile teröristler arasında çatışma

Suriye Milli Ordusu ile YPG ve PKKlı teröristler arasında Münbiç hattında çatışma yaşandı.

16.02.2020 20:20 | Son Güncelleme: 16.02.2020 20:44
Münbiç'te SMO ile teröristler arasında çatışma

ile ve PKKlı teröristler arasında hattında çatışma yaşandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) ile terör örgütü YPG ve PKK arasındaki çatışmalar sürüyor. SMO bileşenlerinden Sultan Murat Tümeni ile teröristler arasında Münbiç hattı Sayyade cephesinde şiddetli çatışmalar yaşandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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: Münbiç'te SMO ile teröristler arasında çatışma
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