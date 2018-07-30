Münbiç'te 22. Devriye

Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 22'nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 30 Temmuz 2018'de, 22'nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir" denildi.

(İHA)