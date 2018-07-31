Münbiç ile Tel Rıfat sınırına sevkıyat sürüyor

KİLİS - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Münbiç ile Tel Rıfat sınırına Kilis'ten sevkıyatlar devam ediyor.

Kilis'teki sınır karakollarından Tel Rıfat ile Münbiç sınırına Öncüpınar Sınır Kapısı ile Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden askeri araçlar ve personel sevkiyatı sürüyor.

Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.