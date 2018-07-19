Münbiç ile Tel Rıfat sınırına sevkiyat sürüyor

KİLİS - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'deki Münbiç ile Tel Rıfat sınırına Kilis'ten, sevkiyatlar hız kesmeden gece gündüz devam ediyor.

Kilis'teki sınır karakollarından Tel Rıfat ile Münbiç sınırına Öncüpınar Sınır Kapısı ile Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden askeri araçlar, kepçeler sevk ediliyor.