Münbiç ile Tel Rıfat Sınırına Sevkıyat Sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'deki Münbiç ile Tel Rıfat sınırına Kilis'ten topçu bataryaları gönderilirken, sevkıyatlar hız kesmeden gece gündüz devam ediyor.

Kilis'teki sınır karakollarından Tel Rıfat ile Münbiç sınırına Öncüpınar Sınır Kapısı ile Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden topçu bataryaları sevk ediliyor. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanıyor. - KİLİS