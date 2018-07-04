Münbiç ile Tel Rıfat sınırına sevkiyat sabaha kadar sürdü

KİLİS - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'deki Münbiç ile Tel Rıfat sınırına Kilis'ten fırtına obüs, tank, mayına dayanıklı kirpi, kepçe, askeri araçlar,Lojistik malzemeler ve zırhlı askeri personel taşıyıcı gönderildi.

Batı ve Doğul illeri ile Kilis'teki sınır karakollarından Tel Rıfat ile Münbiç sınırına fırtına obüs, tank, mayına dayanıklı kirpi, kepçe, askeri araçlar, Lojistik malzemeler ve ZPD gönderildi. Gece başlayan askeri konvoylar sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Askeri konvoylar, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Mümbiç ile Tel Rıfat kırsalına sevk ediliyor. Kilis'te konuşlu bulunan karakollardan askeri sevkıyatların Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı ile Kilis Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden devam edeceği öğrenildi.