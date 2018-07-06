Münbiç ile Tel Rıfat Sınırına Sevkıyat Hız Kesmeden Sürüyor

Münbiç ile Tel Rıfat Sınırına Sevkıyat Hız Kesmeden Sürüyor

Münbiç ile Tel Rıfat sınırına sevkıyat hız kesmeden sürüyorKİLİS - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'deki Münbiç ile Tel Rıfat sınırına Kilis'ten askeri sevkıyatlar hız kesmeden gece gündüz devam ediyor.

Münbiç ile Tel Rıfat sınırına sevkıyat hız kesmeden sürüyor

KİLİS - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'deki Münbiç ile Tel Rıfat sınırına Kilis'ten askeri sevkıyatlar hız kesmeden gece gündüz devam ediyor.
Kilis'teki konuşulu bulunan sınır karakollarından Tel Rıfat ile Münbiç sınırına Öncüpınar Sınır Kapısı ile Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden askeri araç, personel sevkıyatı sürüyor. Sınır birliklerinden sevkiyatlar peyderpey gidişi sürüyor. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanıyor.

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