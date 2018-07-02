Münbiç ile Tel Rıfat sınırına Obüs, Tank ile ZPT sevk edildi

KİLİS - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Membiç ile Tel Rıfat sınırına Kilis'ten, fırtına obüs, tank ve ZPT gönderildi.

Önceki gün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Kilis'teki sınır birliklerini denetlemesinin ardından özellikle Tel Rıfat ile Membiç sınırına fırtına obüs, tank ve ZPT gönderildi. Özel kuvvetlerin eşlik ettiği askeri konvoylar, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'nin Azez ilçesi üzerinden Membiç ile Tel Rıfat kırsalına sevk ediliyor. Kilis'te, konuşulu bulunan karakollardan askeri sevkiyatlar, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı ile Kilis Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden devam edeceği öğrenildi.