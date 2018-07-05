Münbiç ile Tel Rıfat sınırına askeri sevkiyat sürüyor

KİLİS - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'deki Münbiç ile Tel Rıfat sınırına Kilis'ten askeri sevkiyatlar gün boyu sürdü.

Kilis'teki sınır karakollarından Tel Rıfat ile Münbiç sınırına Kilis'in Öncüpınar ile Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sınır Kapıları üzerinden Münbiç ile Tel Rıfat kırsalına askeri araç sevkıyatı sürüyor. Birliklerinden çıkan askeri birlikler peyder pey, karayolu ile Suriye'ye geçişleri sürüyor.