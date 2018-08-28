Münbiç ile Tel Rıfat bölgesine askeri sevkiyat sürüyor

KİLİS - Suriye'nin Münbiç ile Tel Rıfat bölgesine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan sevkiyatlar devam ediyor.

Kilis'teki sınır karakollarından Suriye sınırının Tel Rıfat ile Münbiç bölgesine askeri sevkiyatlar devam ediyor. Tanklar, Askeri araçlar, personel sevkiyatı, Öncüpınar Sınır Kapısı ile Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden devam ediyor.

Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.