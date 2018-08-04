Münbiç ile Tel Rıfat Bölgesine Askeri Sevkıyat Sürüyor

Münbiç ile Tel Rıfat Bölgesine Askeri Sevkıyat Sürüyor

Suriye sınırının Münbiç ile Tel Rıfat bölgesine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan sevkiyatlar devam ediyor.

Münbiç ile Tel Rıfat Bölgesine Askeri Sevkıyat Sürüyor

Suriye sınırının Münbiç ile Tel Rıfat bölgesine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan sevkiyatlar devam ediyor.

Kilis'teki sınır karakollarından Suriye sınırının Tel Rıfat ile Münbiç bölgesine askeri sevkıyatlar devam ediyor. Tanklar, zırhı personel taşıyıcıları, kepçeler ve Askeri araçlar, personel sevkıyatı, Öncüpınar Sınır Kapısı ile Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden devam ediyor. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi. - KİLİS

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