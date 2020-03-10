Münbiç gazisinden İdlib gazisine ziyaret
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Münbiç, İdlib

Münbiç gazisinden İdlib gazisine ziyaret

Münbiç gazisinden İdlib gazisine ziyaret Erzincan Gönüllü Gençler Derneği'nin organizasyonuyla Münbiç gazisi İsmail Ocak, Suriye'nin İdlib kentinde, rejim unsurlarınca gerçekleştirilen hava saldırısında bacağı ile kolundan yaralanan Uzman Çavuş Yusuf Taha Hanözü'nü evinde ziyaret etti.

10.03.2020 10:06 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:07
Münbiç gazisinden İdlib gazisine ziyaret

Münbiç gazisinden İdlib gazisine ziyaret

ERZİNCAN - Erzincan Gönüllü Gençler Derneği'nin organizasyonuyla Münbiç gazisi İsmail Ocak, Suriye'nin İdlib kentinde, rejim unsurlarınca gerçekleştirilen hava saldırısında bacağı ile kolundan yaralanan Uzman Çavuş Yusuf Taha Hanözü'nü evinde ziyaret etti.

Gönüllü Gençler Derneğince İdlib gazisi Uzman Çavuş Yusuf Taha Hanözü'nün baba evine ziyarette bulunuldu. Ziyarete Münbiç gazisi İsmail Ocak'ta katıldı. Hanözü'ne Türk bayrağı hediye edilerek geçmiş olsun temennileri iletildi.

Münbiç gazisi İsmail Ocak, İdlib gazisi Uzman Çavuş Yusuf Taha Hanözü'ne Erzincan'a getirilirken uçakta yapılan sürpriz doğum günü videosunu izlediğini ve mutlu olduğunu kaydetti.

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Münbiç gazisinden İdlib gazisine ziyaret

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Münbiç gazisinden İdlib gazisine ziyaret

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