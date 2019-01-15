Münbiç bölgesine SAT Komandoları gönderildi

KİLİS - Batı illerinden gelen SAT Komandoları ve mühimmat yüklü askeri araçlar, Kilis üzerinden geçerek Suriye'nin Münbiç bölgesine hareket etti.

Öğle saatlerinde Gaziantep üzerinden gelen ve içerisinde SAT Komandoları ile mühimmat bulunan askeri araçlar, güvenlik önlemleri altında Kilis'e ulaştı. Buradan devam eden askeri araçlar, Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye'ye geçerek Münbiç bölgesine hareket ettik.

Kaynak: İHA