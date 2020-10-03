Münbiç Belediye Başkan yardımcısı teslim oldu
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Münbiç Belediye Başkan yardımcısı teslim oldu

03.10.2020 09:44 | Son Güncelleme: 03.10.2020 09:49
Münbiç Belediye Başkan yardımcısı teslim oldu

Elbab yerel kolluk birimleri, El Bab JDT K.'lığı, TEM Daire Bşk.'lığı ve Mersin İl J.K.'lığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu Münbiç Belediye Başkan yardımcısı Elbab'ta teslim oldu.

Elbab yerel kolluk birimleri, El Bab JDT K.'lığı, TEM Daire Bşk.'lığı ve Mersin İl J.K.'lığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu Münbiç Belediye Başkan yardımcısı Elbab'ta teslim oldu.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen Elbab yerel kolluk birimleri, El Bab JDT K.lığı, TEM Daire Bşk.lığı ve Mersin İl J.K.lığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu Münbiç Belediye Başkan yardımcısı 02 Ekim 2020 günü saat 19.30 sıralarında El Bab ilçesinde eşi ve bir çocuğu ile teslim alınmıştır" denildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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